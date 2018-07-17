Германия ждет сложных переговоров по транзиту газа через Украину

БЕРЛИН, 17 июл — РИА Новости. В Берлине исходят из того, что переговоры по транзиту российского газа через Украину предстоят сложные, но решение возможно, заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер журналистам после консультаций с представителями РФ, Украины и ЕК по вопросам транзита.

"Мы исходим из того, что переговоры еще предстоят сложные, но прийти к решению возможно", — сказал министр.

Во вторник в Берлине пройдут трехсторонние переговоры России, Украины и Еврокомиссии, на которых будет обсуждаться продолжение транзита российского газа через Украину в страны ЕС после 2019 года.