Гордеев не видит предпосылок для роста цен на продукты

КАШИРА (Московская область), 17 июл — РИА Новости. Предпосылок для дефицита продовольственных товаров в России или для удорожания продуктов сейчас нет, заявил вице-премьер РФ Алексей Гордеев.

"Мы оцениваем, что урожай будет средним по объемам, и у нас никаких нет проблем с самообеспечением основными видами продовольствия. Даже останется для экспорта. Могу всех в этом успокоить", — сказал Гордеев журналистам.

По его словам, текущий год в России с точки зрения урожая является среднестатистическим. "Россия — страна большая, всегда у нас бывают территории засушливые. Где-то, наоборот, мы видим, заливает — в частности, сейчас это касается Забайкалья", — отметил вице-премьер.

Комментируя возможный рост цен на продукты, Гордеев отметил, что на потребительские цены влияют, в частности, покупательская способность населения и объем предложения.

"Инфляционных предпосылок, связанных с тем, что у нас есть какая-то нехватка поставок, то есть уменьшение предложения на рынке — мы этого не прогнозируем. Так что оснований для того, чтобы сегодня продовольствие дорожало, нет", — заключил вице-премьер.