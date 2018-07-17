Правительство обсуждает поддержку регионам после повышения уровня МРОТ

ГОРКИ, 17 июл — РИА Новости. Правительство обсуждает вопрос выделения дополнительной финансовой поддержки регионам после повышения уровня МРОТ, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник.

На встрече с руководством Совета Федерации Медведев обозначил ряд тем, которые предстоит обсудить. Среди них он назвал оказание финансовой помощи регионам.

"Во-первых, это поддержка региональных бюджетов после повышения МРОТ. Мы знаем, что в ряде регионов чувствительной стала эта тема. Регионы не так легко способны решить эту задачу, имею в виду повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума", — сказал премьер.

Он напомнил, что власти обязательно будут оказывать поддержку регионам.

"Уже выделили на эти цели из резервного фонда правительства 36 миллиардов рублей. Я подписал два документа. И прорабатываем вопрос о дополнительном финансировании. Думаю, эту тему мы еще так или иначе затронем", — добавил Медведев.

Он добавил, что эти меры поддержки обязательно должны быть увязаны с комплексным развитием территорий.