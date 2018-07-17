МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Минэнерго РФ предлагает давать преференции генерирующим компаниям, которые будут использовать экспериментальные образцы газовых турбин большой мощности российского производства для ТЭС, сообщил РИА Новости замглавы Минэнерго Вячеслав Кравченко.

"Мы считаем, что преференции для экспериментальных образцов, которые будут устанавливать наши компании, должны быть. Я сейчас не готов сказать, какие преференции, потому что есть большое количество вариантов. Условно освободить от штрафов, уменьшить плату по мощности, либо установить более длительный грейс-период (нештрафуемый период – ред.) — набор достаточно большой. Мы считаем, что преференции должны быть, какие они будут, мы решим с коллегами в ближайшее время", — сказал Кравченко.

Во вторник газета "Коммерсант" написала, что Минпромторг подготовил "дорожную карту" по разработке российских мощных газовых турбин. Суть документа в поэтапном выпуске на рынок линейки турбин: в четвертом квартале 2019 года — на 110 МВт, в конце 2021 и 2022 годов — на 170 и 65 МВт. По данным издания, их серийное производство может начаться к четвертому кварталу 2027 года. Ведомство предлагает освободить пилотные проекты с использованием такого оборудования от штрафов в случае нарушений сроков вводов или при поломках.

В РФ не производятся газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это оборудование является основным на теплоэлектростанциях с парогазовым циклом, но пока импортируется.

На двух электростанциях "Газпром энергохолдинга" и "Интер РАО" в РФ работают семь турбин 110 МВт производства совместного предприятия структуры "Ростеха", "Роснано" и "Интер РАО", но они требуют доработки и промышленный выпуск не ведется.

Турбина, работающая у "Газпром энергохолдинга" на Рязанской ГРЭС, не раз критиковалась. По словам гендиректора холдинга Дениса Федорова, примерно за семь лет она не проработала и пяти-шести месяцев. В апреле источники агентства Рейтер сообщили, что доработанная российская турбина ГТД-110М развалилась на испытаниях. "Ростех" заявил о выходе из строя части механизмов, что не фатально, но сдвигает срок завершения работ по турбине.