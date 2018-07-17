Новак и Шефчович встретятся перед переговорами России, Украины и ЕК по газу

БЕРЛИН, 16 июл — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович проводят двустороннюю встречу в Берлине, передает корреспондент РИА Новости.

Во встрече принимает участие и глава "Газпрома" Алексей Миллер. Встреча проходит в преддверии трехсторонних переговоров России, Украины и ЕК по вопросу о транзите российского газа через украинскую территорию. Переговоры состоятся позднее во вторник.

Еврокомиссия хочет сохранения транзита российского газа через Украину в страны ЕС в долгосрочной перспективе. В этом заинтересован и Киев, выступающий в связи с этим резко против строительства "Газпромом" морского газопровода "Северный поток-2", который снизит востребованность украинской ГТС как маршрута поставок "голубого топлива" из РФ в Европу.

В свою очередь российская сторона неоднократно подчеркивала, что проект "Северный поток-2" не предполагает прекращения транзита газа через Украину в ЕС, и эти поставки продолжатся при экономической целесообразности. В частности, в понедельник президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить транзитный контракт в случае урегулирования спора "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" в Стокгольмском суде.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Кроме того, "Газпром" подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.

"Газпром" также называл условием дальнейших переговоров по транзиту восстановление баланса интересов сторон, который был нарушен решением арбитража Стокгольма, а Миллер в апреле говорил, что транзит газа через Украину после ввода "Северного потока-2" может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год. "Нафтогаз" же хочет более серьезных объемов и опубликовал расчеты, при которых при полной загрузке украинской ГТС транзит для "Газпрома" подешевеет на 20% по сравнению с действующим контрактом.