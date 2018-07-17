В правительстве обсудят подходы к распределению дотаций регионам

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Подходы к распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов обсуждают на заседании правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера РФ Виталия Мутко.

Среди обсуждаемых вопросов также проекты методики оценки эффективности налоговых льгот регионов и муниципалитетов, проект методики распределения дотаций для стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций в 2018 году, участие регионов в нацпроектах, а также развитие исторических поселений.

"Мы находимся на очень важном этапе развития. За короткий период до 1 октября мы должны сформировать ряд стратегических документов", — сказал Мутко, выступая на заседании комиссии.

Он напомнил, что до 1 октября будут сформированы 12 национальных проектов, основная работа в рамках которых будет сосредоточена в регионах РФ.

"Мы договорились, что будут сохранены государственные программы, по каждой госпрограмме будет несколько федеральных проектов, может быть, несколько исполнителей, и он будет спускаться на региональный проект по этому направлению", — сказал вице-премьер.

Второй стратегический документ, отметил Мутко, — стратегия пространственного развития. Он отметил, что окончательного документа пока нет, но "в последнем приближении" он уже существует.

Кроме того, по словам Мутко, в ходе заседания будет обсуждаться ряд решений, которые были приняты предыдущей комиссией.