Правительство утвердило перечень банков для открытия счетов при госзакупках

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Правительство России утвердило перечень банков, в которых нужно открывать спецсчета для внесения денежных средств в обеспечение заявок на участие в государственных закупках, сообщается на сайте кабмина.

В число утвержденных кредитных организаций вошли — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, Московский кредитный банк, банк " ФК Открытие", Райффайзенбанк, Росбанк, Всероссийский банк развития регионов, Промсвязьбанк, АБ "Россия", банк "Санкт-Петербург", Совкомбанк, Российский национальный коммерческий банк, Росевробанк, ОТП Банк, Юникредит банк.

"Принятые решения необходимы для обеспечения надлежащей степени защиты денежных средств, размещаемых участниками закупок на специальных счетах в целях обеспечения заявок для проведения конкурсных процедур", — говорится в пояснительной записке к документу.

В конце июня правительство установило требования к таким банкам, включая требования к их финансовой устойчивости.