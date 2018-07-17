Реконструкцию ВПП аэропорта Владивостока попросили включить в госпрограмму

ВЛАДИВОСТОК, 17 июл – РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко направил в правительство РФ предложение включить реконструкцию закрытой взлетной полосы международного аэропорта Владивосток в госпрограмму "Развитие транспортной системы России", сообщает администрация края.

На аэродроме есть две взлетно-посадочные полосы. Одна из них – действующая – построена в 2011 году в преддверие саммита АТЭС во Владивостоке. Плановый срок ее капитального ремонта — 2022 год. Ремонт займет до 1,5 года, на этот период аэропорт не сможет принимать воздушные суда, отмечают власти. Вторая полоса построена в 1985 году, ее закрыли в 2012 году.

"В целях исключения закрытия международного аэропорта на время капитального ремонта прошу оказать содействие по включению мероприятия по реконструкции взлетно-посадочной полосы №2 в государственную программу "Развитие транспортной системы России", – говорится в обращении Тарасенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил подготовить план реконструкции инфраструктуры региональных аэропортов и расширения сети межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя Москву, до 50% от общего количества внутренних регулярных авиационных маршрутов. В Минтрансе РФ сообщали, что для выполнения указа в комплексный план развития инфраструктуры планируется включить 63 аэродрома.