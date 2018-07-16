Мексика готова к консультациям с США по пошлинам

МЕХИКО, 16 июл – РИА Новости. Правительство Мексики готово к консультациям с США по вопросу об ответных пошлинах, введенных Мехико на ряд товаров из соседней страны, сообщает в понедельник мексиканское министерство экономики.

Ранее в понедельник США подали во Всемирную торговую организацию жалобу на решения Китая, ЕС, Канады, Мексики и Турции ввести ответные пошлины после повышения американских тарифов на алюминий и сталь. Документ опубликован на сайте торгового представителя США.

"Правительство Мексики проанализирует запрос правительства США с целью ответить в течение следующих 10 дней, и в случае соответствия запроса правилам готово совместно с правительством США определить дату для проведения консультаций с этой страной", – говорится в коммюнике ведомства.

В то же время министерство экономики Мексики отмечает, что власти страны будут продолжать защиту интересов национальной промышленности в случае принятия против нее односторонних мер, которые противоречат правам и обязанностям, установленным международным торговым правом.