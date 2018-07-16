Президент Финляндии сообщил, что обсудил с Трампом "Северный поток - 2"

ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с президентом США Дональдом Трампом "Северный поток-2", об этом рассказал сам Ниинистё на пресс-конференции по итогам прошедшего в понедельник российско-американского саммита в Хельсинки.

"Мы говорили о Nord Stream II. Я упомянул о долгих, хороших отношениях между Европой и Соединенными Штатами Америки", — рассказал Ниинистё.

Встреча президентов Финляндии и США прошла в понедельник в резиденции Мантюниеми.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник переговоры в Хельсинки, по итогам которых заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.