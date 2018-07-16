Volkswagen выполнил значительную часть обязательств по "дизельгейту"

БРЮССЕЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Компания Volkswagen в целом реализовала программу по ремонту дизельных автомобилей, которые не соответствовали заявленным характеристикам по уровню выбросов, сообщила в понедельник журналистам еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

"В значительной степени они выполнили план, который обещали", — сообщила Юрова, отметив, что доля охваченных программой автомобилей составила в среднем 80% (из 8,5 миллиона единиц).

Она также приветствовала решение компании продлить бесплатную отзывную кампанию до конца 2020 года для тех потребителей, которые еще не успели этого сделать.

Ранее концерн Volkswagen обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили ПО, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. В 2016 году компания обязалась отремонтировать в ЕС все автомобили с нарушениями в ПО к осени 2017 года.