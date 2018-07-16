Volkswagen выполнил значительную часть обязательств по "дизельгейту"

БРЮССЕЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Компания Volkswagen в целом реализовала программу по ремонту дизельных автомобилей, которые не соответствовали заявленным характеристикам по уровню выбросов, сообщила в понедельник журналистам еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.
Она также приветствовала решение компании продлить бесплатную отзывную кампанию до конца 2020 года для тех потребителей, которые еще не успели этого сделать.
Ранее концерн Volkswagen обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили ПО, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. В 2016 году компания обязалась отремонтировать в ЕС все автомобили с нарушениями в ПО к осени 2017 года.