Комитет Госдумы поддержал создание спецрайонов

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству в понедельник рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о создании специальных административных районов (САРов) в Приморском крае и Калининградской области.

На рассмотрение Думы документ будет вынесен 18 июля. Законопроект, внесенный группой депутатов и сенаторов, входит в пакет из семи законопроектов, касающихся создания и функционирования САРов на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде. Такие спецрайоны создаются, в первую очередь, для перерегистрации компаний из офшоров.

Участниками САРа могут быть, в том числе, юридические лица, имеющие статус международной компании, которые заключили с управляющей компанией спецрайона договор об осуществлении деятельности и сведения о которых внесены в единый реестр его участников.

Наряду с положениями, обеспечивающими упрощенный порядок регистрации участников САРа, законопроектом также регламентируются общие условия осуществления их деятельности. При этом допускается возможность осуществления вспомогательных видов деятельности, необходимых для обеспечения деятельности участников САРа, юрлицами, на которых не распространяется правовой режим такого спецрайона.

Комитет, поддержав законопроект, отметил необходимость его последующей доработки, обратив внимание, что в нем не в полной мере урегулирован механизм правоотношений взаимодействия управляющей компании, участника САРа и лиц, претендующих или получивших право на осуществление вспомогательных видов деятельности. Помимо этого, одним из оснований прекращения договора об осуществлении деятельности участников САРа является упразднение самого спецрайона, однако условия такого упразднения не определены.

Участник САРа будет вправе получать земельные участки и строить объекты инфраструктуры. Комитету представляется возможным обсудить вопросы, определяющие права собственности на предоставляемые земли и порядок их предоставления для целей осуществления деятельности участниками САРа. Комитет также отметил необходимость дополнения трудового законодательства корреспондирующими положениями в регламентировании особенностей привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан в САРе.