ФТС предотвратила ввоз рогов черного носорога на 114 миллионов рублей

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Сотрудники Домодедовской таможни предотвратили незаконный ввоз в Россию фрагментов рогов черного носорога, находящегося под угрозой исчезновения, на 114 миллионов рублей, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

Таможенники обнаружили 32 фрагмента рогов темно-коричневого цвета весом более 30 килограммов в багаже у шести граждан России, прибывших из ЮАР транзитом через Катар. В своих объяснениях они заявили, что это сувениры из "железного дерева".

Но согласно таможенной экспертизе сувениры являются фрагментами передних рогов черного носорога, который занесен в международную "Красную книгу" и включен в I приложение Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Возбуждены уголовные дела по статьям "контрабанда особо ценных диких животных" и "уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица". Общая сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 34 миллионов рублей, подытожили в службе.