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Путин назвал условие сохранения транзита газа через Украину

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Саммит Путина и Трампа в Хельсинки (187)
(обновлено: 20:01 16.07.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкГазовое оборудование на Украине. Архивное фотоГазовое оборудование на Украине. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости. Россия готова продлить транзитный газовый контракт с Украиной в случае урегулирования спора компаний в Стокгольмском суде, заявил президент страныВладимир Путин.

Президент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Порошенко назвал "эффективный" способ закупки Украиной российского газа
"Что касается "Северного потока-2". Господин президент (США Дональд Трамп — ред.) высказывает озабоченность в связи с возможным исчезновением транзита через Украину. Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит. Более того, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде", — сказал Путин по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в понедельник.

Ранее российский лидер уже говорил, что транзит голубого топлива через Украину сохранится, если это будет целесообразно с точки зрения экономики.

Транзит через Украину — самый дорогой

Как заявил гендиректор российского Института национальной энергетики Сергей Правосудов, тарифы на транзит газа через Украину для "Газпрома" уже являются самыми высокими, их повышения "Нафтогаз" требует, чтобы компенсировать снижение объемов прокачки.

Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
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"Нафтогаз" в начале июля подал иск против "Газпрома" в стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть тарифы на транзит голубого топлива с марта 2018 года, исковые требования компания оценила в 11,58 миллиарда долларов. Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко при этом сообщил, что сумма исковых требований может быть уменьшена, если российский концерн забронирует транзитные мощности после 2019 года "и/или если он перестанет блокировать транзит газа из Средней Азии и экспорт других компаний из России".

По словам Правосудова, есть две проблемы — с объемом и тарифом на транзит.

"Транзит через Украину сейчас для России самый дорогой. Через Белоруссию, через "Северный поток" существенно дешевле. На Украине тоже это знают. Поэтому они начинают выдвигать требования о том, чтобы был если не повышенный транзитный тариф, то хотя бы больше прокачивали через них", — подчеркнул эксперт.

Компрессорная станция НАК Нафтогаз Украины в Харькове. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergey Bobok
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По его словам, Украина прекрасно понимает, что после окончания строительства "Северного потока — 2" и "Турецкого потока", транзитные объемы на 80-85% уйдут на новые маршруты. Именно поэтому "Нафтогаз" хочет, чтобы "Газпром" дал возможность прокачивать газ другим поставщикам: российским компаниям или зарубежным

"Украина хочет сыграть на объеме. А если она не сможет, тогда хочет повысить тариф на оставшийся объем. С их точки зрения это разумно, но для "Газпрома" это неприемлемо. Для него это самый дорогой транзит сейчас и он будет минимизировать его всеми силами", — отметил Правосудов.

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