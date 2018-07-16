США подали жалобу в ВТО на ответные пошлины ряда стран

ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. США подали во Всемирную торговую организацию жалобу на решения Китая, ЕС, Канады, Мексики и Турции ввести ответные пошлины после повышения американских тарифов на алюминий и сталь. Документ опубликован на сайте торгового представителя США.

"Ответные меры, введенные в отношении экспорта из США Китаем, ЕС, Канадой, Мексикой и Турцией, не соответствуют международным правилам", — говорится в заявлении.

При этом в Вашингтоне подчеркивают, что введение администрацией Трампа пошлин на экспорт стали и алюминия в свою очередь соответствует правилам международной торговли и законам США.

"Вместо того чтобы вместе работать над решением общих проблем, некоторые торговые партнеры решили пойти на ответные меры, нацеленные на то, чтобы наказать американских рабочих, фермеров и компании", — заявил в связи с подачей обращения в ВТО торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

По его замечанию, введенные в ответ на американские меры пошлины нарушают взятые на себя членами ВТО обязательства. "США предпримут все необходимые меры для защиты своих интересов, и мы призываем торговых партнеров к конструктивной работе с нами над проблемами, которые создало массивное и постоянное пресыщение стального и алюминиевого секторов", — говорится в заявлении торгового представителя.

США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении ЕС и ряда других стран они вступили в силу с июня. Практически все страны, чьи производители столкнулись с новыми пошлинами, заявили о подготовке и ведении ответных мер, что вызвало опасения относительно "торговой войны".