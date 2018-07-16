Власти готовят меры поддержки малого бизнеса в рамках нацпроекта

ГОРКИ, 16 июл — РИА Новости. Минэкономразвития предлагает в рамках нацпроекта по развитию малого и среднего бизнеса упрощение налоговой отчетности, совершенствование системы закупок госкомпаниями и цифровых платформ поддержки, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

В понедельник на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам рассматривается паспорт нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Есть предложения, которые подготовило Минэкономразвития, по структуре и наполнению национального проекта — это и упрощение налоговой отчетности, и расширение доступа к имуществу на льготных условиях, включая доступ к земле, активизация цифровых платформ поддержки, автоматизация отчетности о продажах у самозанятых, совершенствование системы закупок госкомпаниями и целый ряд других идей", — сказал Медведев.

Он напомнил, что численность занятых в малом и среднем бизнесе и индивидуальных предпринимателей в РФ должна увеличиться с 19,2 миллиона до 25 миллионов человек. Для поддержки малого и среднего бизнеса в РФ была создана профильная корпорация развития и запущен приоритетный проект, действие которого заканчивается в 2019 году, добавил премьер.

По итогам совещания министр экономического развития РФ Максим Орешкин отметил, что нацпроект будет содержать комплекс мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, и одна из ключевых задач, по его словам, это расширение доступа малых и средних предпринимателей (МСП) к финансированию.

"Здесь мы говорим о том, что ставки должны снижаться по кредитам малому бизнесу. И одна из проблем, которую мы видим, это то, что банки исторически не привыкли работать с малым и средним бизнесом. Не развиты такие инструменты, как лизинг, факторинг", — сказал Орешкин журналистам.

По всем этим цепочкам министерство будет планомерно вести работу, чтобы финансовые ресурсы становились доступными для малого и среднего бизнеса, подчеркнул министр.