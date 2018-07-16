Комитет ГД поддержал проект о валютных операциях компаний из спецрайонов

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о специальном валютном режиме для компаний, получивших статус международной компании и зарегистрированных в специальных административных районах (САРах) в Приморье и Калининградской области.

Документ, внесенный группой депутатов и сенаторов, входит в пакет из семи законопроектов, касающихся создания и функционирования САРов на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области. Такие спецрайоны создаются, в первую очередь, для перерегистрации компаний из офшоров.

Проект вводит специальный валютный режим для иностранных юрлиц, которые получили статус международных компаний, перейдя из иностранных юрисдикций в юрисдикцию РФ и зарегистрировавшись в порядке континуитета как юрлица РФ. Такие компании смогут без ограничений осуществлять валютные операции с резидентами РФ, чьи счета открыты в банках за рубежом, но для этого международная компания должна иметь счет в уполномоченном банке. Без открытия счетов в уполномоченных банках они также смогут осуществлять ряд расчетов с нерезидентами на территории РФ.

Во-первых, при наличных рублевых расчетах с иностранными гражданами при розничной купле-продаже товаров и оказании транспортных, гостиничных и других услуг. Во-вторых, при расчетах с нерезидентами в наличной инвалюте и валюте РФ за обслуживание воздушных, речных, морских судов иностранных государств, а также при оплате аэронавигационных, аэропортовых и портовых сборов в РФ. В-третьих, при выплате наличной валюты РФ по трудовым или гражданско-правовым договорам о выполнении работ (оказании услуг) и при возврате ошибочно выплаченных средств.

Комитет по финрынку также предложил Госдуме принять в первом чтении законопроект, вносящий изменения в Гражданский кодекс, касающиеся возможности иностранной организации зарегистрироваться в качестве российского юрлица на территории РФ в порядке континуитета. Однако комитет отметил необходимость определения правового положения юрлица, регистрирующегося в порядке континуитета, и соотнесения между собой используемых в обоих законопроектах понятий.

Сейчас зачисление денег со счета резидента, открытого за рубежом, на счет нерезидента в уполномоченном банке осуществляется без ограничений. А вот обратная операция, то есть, зачисление денежных средств нерезидентов на счета резидентов, открытые в банках за рубежом, возможна лишь по закрытому перечню оснований. Поэтому отказ от действующих ограничений требует дополнительного обсуждения, считают члены комитета.