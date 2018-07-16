Проект о страховании вкладов малого бизнеса подготовили ко II чтению в ГД

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, распространяющий с 1 января 2019 года систему страхования на денежные средства микро- и малых предприятий в банках.
Законопроектом предлагается распространить такое страхование на счета (вклады) микро- и малых предприятий в банках. При этом предусмотрен механизм, позволяющий обеспечить выплату страхового возмещения таким предприятиям в срок, сопоставимый со сроком осуществления выплат, действующим в отношении граждан и составляющим от одного до трех дней.
Перешедшие к Агентству по страхованию вкладов (АСВ) требования по договорам банковского вклада (депозита) и договорам банковского счета, стороной по которым являются микро- или малые предприятия, согласно документу включаются в состав требований кредиторов третьей очереди.
Ранее он пояснял, что под действие законопроекта подпадают примерно 2,9 миллиона предпринимателей, субъектов микро- и малых предприятий, а общая сумма на их счетах составляет около 2 триллионов рублей. Возможные последствия для фонда страхования вкладов в случае отзыва лицензий у банков, где находятся вклады малого бизнеса, могут составить от 16 до 40 миллиардов рублей, что в принципе, увеличение, но не запредельное, считает депутат.