Правительство продлило управление ВЭБом пенсионными накоплениями "молчунов"

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Правительство России продлило функции Внешэкономбанка как государственной управляющей компании средствами пенсионных накоплений на пять лет — до 1 января 2024 года, следует из постановления кабмина, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

ВЭБ по умолчанию управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых "молчунов").

"Установить, что государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" осуществляет до 1 января 2024 года функции государственной управляющей компании по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений и государственной управляющей компании средствами выплатного резерва", — говорится в постановлении.

Одновременно утрачивает силу постановление от 2013 года, согласно которому этот срок заканчивался 1 января 2019 года.