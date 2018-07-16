Глава Молдавии хочет вернуть объем экспорта в Россию на докризисный уровень

КИШИНЕВ, 16 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон рассчитывает добиться разблокирования поставок сельхозпродукции в Россию и вернуть объем экспорта на докризисный уровень.

Додон провел рабочую встречу с вице-премьером Российской Федерации Алексеем Гордеевым и обсудил с ним перспективы торгово-экономического сотрудничества между странами.

"Я подчеркнул важнейшую задачу, которую предстоит выполнить молдавской стороне: добиться полного разблокирования поставок агропромышленных товаров из Республики Молдова, чтобы вернуть объем экспорта на докризисный уровень", — написал Додон на своей странице в Facebook после встречи.

Президент отметил, что за последние два года был достигнут устойчивый рост поставок сельскохозяйственной продукции из Молдавии.

"Именно благодаря прежним договоренностям с президентом России зафиксирована позитивная динамика роста экспорта овощей и фруктов из Молдовы на обширный российский рынок. В 2014-м было сокращение экспорта вина, через год — рост на 6,6%, в 2016-м – рост на 42,5%, в прошлом году – на 15,4%, поставки винограда из нашей страны в 2015 году снизились в 1,9 раза, а в 2016 году выросли на 65%, в 2017-м – почти в два раза", — объяснил он.

Додон заметил, что объем поставок яблок за два года вырос в 11 раз, а экспорт овощей — в 11,5 раза.

"Отношения с Россией являются приоритетом внешнеполитической повестки президента РМ (Республики Молдова — ред.), поскольку этого требует значительная часть населения, доверяющего главе государства", — отметил он.

Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря 2016 года. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Он неоднократно заявлял, что Молдавии "жизненно необходимо восстановить отношения с Россией".