Китай представил на "ЭКСПО" в Екатеринбурге около 200 компаний и регионов

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. На V Российско-Китайском ЭКСПО, проходившем параллельно с Международной промышленной выставкой ИННОПРОМ-2018 с 9 по 12 июля в Екатеринбурге, было представлено 189 китайских компаний и регионов, говорится в сообщении пресс-службы РК ЭКСПО.

Площадь экспозиции китайской стороны составила 5,5 тысячи квадратных метров, в ней приняли участие 2700 зарегистрированных экспонентов и представителей СМИ. Регионом-партнером РКЭ с российской стороны стала Свердловская область, с китайской стороны — г. Чунцин.

"В 2016 году в Екатеринбурге впервые прошло Российско-Китайское ЭКСПО. Тогда на выставке было представлено более 250 российских и китайских предприятий. Общая сумма подписанных контрактов и соглашений превысила 915 миллионов долларов. В этом году мы впервые в Свердловской области проводим Российско-Китайский форум по межрегиональному сотрудничеству. Для нас большая честь, что этот знаковый форум проходит именно на уральской земле", — отметил на пленарном заседании первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

За четыре выставочных дня экспозиции РКЭ и ИННОПРОМ увидели более 46 тысяч посетителей. Среди почетных гостей выставки — президент Республики Палау Томас Ременгесау, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и другие. В рамках деловой программы ЭКСПО прошли порядка 20 мероприятий — семинары, форумы, круглые столы, саммиты, пленарные заседания.

Ключевыми темами деловой программы стали межрегиональное сотрудничество России и Китая, а также двустороннее партнерство в финансовой, сельскохозяйственной, научно-технической, технологической сферах, в машиностроении и сфере высоких технологий. В рамках Биржи деловых контактов представители китайского и российского бизнеса провели 100 мероприятий, результатами которых стали подписания двусторонних соглашений и меморандумов о сотрудничестве.

В частности, участники ЭКСПО в рамках круглого стола обсудили экспортный потенциал российских регионов как крупных поставщиков продовольствия на китайский рынок и российско-китайское сотрудничество между сельскохозяйственными предприятиями, в том числе вопросы торговли зерном.

"Россия является самым большим соседом Китая. Наше реальное сотрудничество становится все более и более широким. Руководители Китая и России объявили год с 2018 по 2019 Годом регионального сотрудничества, чтобы большее количество предприятий и предпринимателей сотрудничали между собой. В последнее время китайско-российское экономическое и торговое сотрудничество идет вперед", — сказал посол КНР в РФ Ли Хуэй, слова которого приводятся в сообщении.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с возможностью реализации совместных проектов.

"Сегодня мы видим в Китае важного стратегического партнера в высокотехнологических секторах: машиностроении, приборостроении, электронике, химической отрасли. Свердловская область может предложить китайским партнерам принять участие в создании совместных производств в сфере автомобилестроения, станкостроении, выпуске строительной техники и логистике", — отметил на пресс-конференции форума министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.