"Мегафон" проведет делистинг с Лондонской фондовой биржи

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Совет директоров "Мегафона" одобрил программу приобретения обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (ГДР), а также делистинг ГДР с Лондонской фондовой биржи. Это следует из сообщения компании.

Программу приобретения обыкновенных акций и ГДР проведет "дочка" оператора — MegaFon Investments (Cyprus) Limited (компания MICL). Она приобретет до 128,95 миллиона бумаг, составляющих 20,8 процента всех выпущенных и размещенных акций компании. Цена покупки составит 9,75 доллара за каждую обыкновенную акцию и ГДР.

Программа начнет работать в понедельник и завершится к 22 августа. Предложение в рамках программы сделали всем владельцам обыкновенных акций и ГДР, кроме USM Holdings и группы Газпромбанка, а также компании MICL.

"В связи со сложностью и возможными высокими затратами на делистинг обыкновенных акций на Московской бирже совет директоров пока не принял решения о подобном делистинге. "Мегафон" рассмотрит вопрос возможного делистинга обыкновенных акций на Московской бирже после завершения программы приобретения", — сообщает оператор.

Исполнительный директор "Мегафона" Геворк Вермишян заявил, что предложение о делистинге приняли для реализации стратегии компании, которая подразумевает трансформацию "Мегафона" из телекоммуникационного оператора в цифровую компанию.

"В процессе стратегии трансформации становится понятно, что амбициозный масштаб и характер дальнейших шагов, которые могут потребоваться для достижения этой цели, могут создать значительный дополнительный риск для наших миноритарных акционеров", — отметил он.

По его словам, эти изменения могут негативно отразиться на показателе OIBDA, темпах роста выручки и уровне долга в среднесрочной перспективе и потребовать дополнительных средств для реализации стратегии и пересмотра предыдущей политики выплаты дивидендов.

Позднее Вермишян заявил, что в будущем компания может вернуться на биржу.