Москва и Сеул на ВЭФ подпишут план реализации инициативы "девяти мостов"

СЕУЛ, 16 июл — РИА Новости. Южная Корея и Россия на предстоящем в сентябре Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подпишут план реализации инициативы "девяти мостов" сотрудничества, заявил председатель южнокорейского президентского комитета по северному экономическому сотрудничеству Сон Ён Гиль.
"Россия и Корея договорились подписать план реализации инициативы "девяти мостов" на четвертом Восточном экономическом форуме в сентябре текущего года. Тесное взаимодействие комитета и министерства экономического развития РФ позволит осуществить данный план", — сказал Сон Ён Гиль российским журналистам.
По итогам прошлого визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в РФ, когда в сентябре 2017 года он принял участие в Восточном экономическом форуме, было подписано более 15 документов. Также южнокорейский президент предложил России навести "девять мостов" сотрудничества, включая энергетику и транспорт. Позднее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова к сотрудничеству с Южной Кореей по ряду направлений и реализации инициативы "девяти мостов".