В РФПИ усомнились, что США снимут санкции с России в ближайшее время

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Американские санкции против России вряд ли будут отменены в ближайшее время, однако начало диалога между странами для устранения разногласий является важным моментом, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"У России и США не много идеологических различий", — отметил глава РФПИ в интервью Блумберг ТВ. Он также добавил, что Россия поддерживает "свободную торговлю и инвестиции".

Дмитриев рассказал, что в настоящее время американские инвесторы продолжают инвестировать в российскую экономику. "Мы видим, что американские инвесторы активно инвестируют в сельскохозяйственный сектор… Совсем скоро мы объявим о крупной инвестиции в сектор развлечений, которую мы проведем совместно с американскими партнерами", — подчеркнул он.

Кроме того, глава РФПИ считает, что на сегодняшней встрече лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может обсуждаться тема нефти. "Мы гордимся партнерскими отношениями, которые мы выстроили с Саудовской Аравией… Нам удалось стабилизировать нефтяной рынок. Мы считаем, что цена на нефть могла быть гораздо выше, но Россия не заинтересована в очень высоких ценах на нефть. Мы заинтересованы в твердой цене на нефть — и сейчас мы это имеем. Мы считаем, что соглашение между Россией, Саудовской Аравией и ОПЕК имеет позитивный эффект на международную экономику, потому что дает стабильность для нефтяных цен", — уверен Дмитриев.

В Хельсинки в понедельник пройдут переговоры лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В Кремле сообщали, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.