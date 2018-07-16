В Ярославской области установят "умные" приборы контроля электроэнергии

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Новикомбанк, назначенный правительством РФ головным банком госкорпорации Ростех, открыл кредитную линию в размере 700 миллионов рублей холдингу "Швабе", который будет реализовывать проект "Энергосервис", предусматривающий внедрение в филиалах ПАО "Россети" систем учета электроэнергии с удаленным сбором данных, сообщает пресс-служба холдинга, входящего в ГК Ростех.

"За счет этих средств в Ярославской области будут установлены более 25 тысяч "интеллектуальных" приборов учета в частном жилом секторе. Новые приборы учета начнут запускаться в промышленную эксплуатацию уже в четвертом квартале 2018 года", — говорится в пресс-релизе.

Как пояснили в пресс-службе, данные о фактическом потреблении электроэнергии в автоматизированном режиме будут поступать в единый центр сбора данных. "Это позволит выявить небаланс в распределительных сетях по величине отпуска электроэнергии в сеть и полезного отпуска электроэнергии потребителям, что, в свою очередь, позволит локализовать места хищения и снизить величину коммерческих потерь", — отметили в пресс-службе.

По словам исполнительного директора ГК Ростех Олега Евтушенко, установка приборов учета в рамках программы мероприятий по снижению потерь в сетевом комплексе ПАО "Россети" — часть масштабного проекта Ростеха и "Россетей" по цифровизации электросетевого комплекса России.

"Внедрение "умных" технологий и "интернета вещей" призвано повысить энергоэффективность отрасли, качество услуг сетевых предприятий и, соответственно, качество жизни граждан, для которых внедряемые сервисы будут очень удобны. Проект реализуется в рамках утвержденной Госпрограммы энергосбережения, реализация которой позволит сэкономить более 630 млрд киловатт-часов электроэнергии до 2020 года", — сказал Евтушенко, слова которого цитирует пресс-служба "Швабе".

Ранее в рамках ПМЭФ-2018 Новикомбанк и холдинг "Швабе" подписали договор об организации финансирования проекта "Энергосервис". Общий объем финансирования энергосервисных контрактов с использованием кредитных средств Новикомбанка составит около 5 миллиардов рублей.