Правительство Хабаровского края и ФАС договорились о развитии конкуренции

ХАБАРОВСК, 16 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и правительство Хабаровского края в понедельник подписали соглашение о взаимодействии при реализации национального плана развития конкуренции в России, сообщил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы Максим Овчинников.

Указом президента РФ Владимира Путина в декабре 2017 года был утвержден "Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы".

"Речь идет о взаимодействии, в том числе методологическом, между регионами и Федеральной антимонопольной службы в части реализации положений указа президента по развитию конкуренции. Задача ФАС — обеспечивать регионам помощь, в том числе методологического характера, и если у них будут возникать сложности в реализации национального плана по развитию конкуренции, то мы должны помочь, разобраться в проблеме, откорректировать", — сказал Овчинников.

При этом, по его словам, антимонопольная служба будет получать от региона информацию о проблемах и ретранслировать ее в правительство РФ. По его мнению, это поможет последовательно решать региональные проблемы, которые мешают развитию конкуренции и рынка.

Как добавил Овчинников, в соответствии с национальным планом, регионам до 1 марта 2019 года предстоит принять антимонопольный комплаенс — правила внутреннего контроля соблюдения законодательства. Это значит, что все процедуры в рамках контроля и надзора будут зарегламентированы – порядок проведения проверок, рассмотрения жалоб, ведения антимонопольных и административных дел.

"Это дает возможность (участникам рынка) эффективно защищать свои права и интересы в судах. Как только внедряют инструменты комплаенс, кратно падают объемы нарушений антимонопольного законодательства", — заявил Овчинников.

Так, по его словам, в 2013 году в России в общем объеме нарушений антимонопольного законодательства нарушения со стороны органов власти составляли 56%, сейчас их количество сократилось до 35%.