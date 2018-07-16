Песков: Москва обеспокоена заявлениями США по "Северному потоку-2"

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Заявления США по "Северному потоку-2" представляют собой вопиющий пример недобросовестной конкуренции, это вызывает обеспокоенность Москвы, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Недавняя история с заявлениями американской стороны по "Северному потоку-2", по чисто коммерческому проекту, является, наверное, вопиющим примером недобросовестной и нечестной конкуренции",- сказал Песков в интервью телеканалу RT.

Песков подчеркнул, что в Москве "обеспокоены в связи с такими заявлениями".

В контексте слов главы США Дональда Трампа об отношении к российскому коллеге Владимиру Путину как к конкуренту Песков заявил, что "конкуренция, это, скорее всего, позитивное явление". "За счет конкуренции мир развивается. Но, при одном условии, что честная конкуренция – это честная конкуренция в политике, это честная конкуренция в экономике. Это ведет к ускорению и развитию всех мировых процессов. Мы с сожалением констатируем, что не всегда эта конкуренция носит честный характер",- сказал он.

Песков отметил, что лидеры на предстоящем саммите могут и не коснуться темы "Северного потока-2". "Я бы не сказал, что это обязательно будет на повестке дня. Не думаю, что это будет обсуждаться в первую очередь",- сказал он.

По словам Пескова, "Северный поток-2" является международным проектом, где очень много акционеров — это очень крупные компании из разных стран. "И, конечно, скажем так, угрожать этим акционерам или России и Германии санкциями в случае дальнейшей реализации этого проекта – это такие угрозы, которые вызывают серьёзную обеспокоенность",- сказал он.

Трамп ранее заявил, что поток "трубопроводных долларов" из Европы в Россию неприемлем. США неоднократно заявляли, что выступают против газопровода из России в Европу "Северный поток 2", и что компании, работающие с этим проектом и другими российским экспортными трубопроводами, находятся под угрозой санкций.