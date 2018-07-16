ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июл – РИА Новости. Сахалинский павильон на IV Восточном экономическом форуме отразит идею строительства моста между островом и материком, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора.

"Здание сахалинской экспозиции сконструируют в виде двух гигантских морских волн, набегающих на сушу. Внутри будут находиться выставочные залы "Экономика" и "Спорт и туризм" с девятью презентационными зонами. А роль транспортного перехода сыграет сооружение понтонного типа, которое свяжет павильон с искусственным островом на озере, расположенном неподалеку. На переправе будет размещен макет скоростного поезда", — говорится в пресс-релизе.

Посетители познакомятся с экономическими проектами региона на интерактивной карте, оценят продукцию местных аграриев и молочные напитки от робота-бармена. Сахалин представит в экспозиции также оборудование для проведения глубоководных эхолокационных измерений, концентраты для биологически активных добавок, пищевые и косметические гели из ламинарии, рыбную муку, энергосберегающие окна, которые уже поставляются в Японию.

"На стенде, посвященном федеральному проекту "Дальневосточный гектар", расскажут об историях успеха владельцев земельных участков и помогут оформить заявку на их получение в Сахалинской области. В выставочном зале "Спорт и туризм" построят три тематические зоны – "Дети Азии", "Горный воздух" и "Путешествуй! Сахалин и Курилы", — говорится в документе.

Восточный экономический форум, зарекомендовавший себя в качестве глобальной коммуникационной площадки для бизнесменов из России, стран Европы и Азии, в этом году будет проходить с 11 по 13 сентября. Участники форума обсудят вопросы моделирования нового облика городов Дальнего Востока, развития социальной и научной среды, а также стратегии развития ключевых отраслей.