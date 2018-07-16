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Экономика

Разведка боем. Кто может вытеснить Россию из нефтегазового сектора Сирии

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© AP Photo / Hasan JamaliНефтяная вышкаНефтяная вышка
© AP Photo / Hasan Jamali

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Александр Лесных. Военно-политическая ситуация в Сирии стабилизировалась, и российские компании приступили к геологоразведочным работам на суше и шельфе арабской республики. Представители нефтегазового сектора выразили готовность участвовать в восстановлении энергетической инфраструктуры страны. Что сулит России это партнерство и кто способен помешать реализовать намеченные проекты — в материале РИА Новости.

Министр энергетики РФ Александр Новак на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве. 13 июля 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Россия в июле увеличила добычу на 80% от сокращения по сделке ОПЕК+
В начале июля в Министерстве энергетики России сообщили, что интерес к проектам в Сирии проявили лидеры отрасли, в том числе "Зарубежнефть", "Зарубежгеология" (дочернее предприятие "Росгеологии"), "Технопромэкспорт" (входит в "Ростех") и "СТГ-инжиниринг". Ничего принципиально нового их не ждет: предприятия уже имеют опыт работ в регионе.

Например, одна из российских компаний взяла на себя ведущую роль при разведке кипрского шельфа пару лет назад. Так что сомневаться в успехе не приходится.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве с Сирией и выполнении ряда работ. Но пока мы находимся на начальной стадии переговоров", — пояснил РИА Новости официальный представитель "Росгеологии" Антон Сергеев.

Не только разведка

Оператор по добычи нефти на Ново-пурпейском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Новый поворот: нужны ли России 150 долларов за баррель
Впрочем, одной лишь разведкой российские компании ограничиваться не намерены. Речь идет не только об уже ведущихся геологоразведочных работах, но и о восстановлении всей энергетической инфраструктуры страны: нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), трубопроводах и ТЭЦ.

"Россия создавала инфраструктуру на северо-востоке Африки, в частности в Ливии. У нас очень большой опыт в строительстве трубопроводов и мы успешно применяли его в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Если никакие дополнительные военные катаклизмы не произойдут, то за два-три года мы можем восстановить их в Сирии", — считает генеральный директор Института энергетической стратегии Виталий Бушуев.

Стоит отметить, что если насчет трубопроводов и НПЗ пока никакой конкретной информации нет, то по ремонту ТЭЦ Россия и Сирия уже ударили по рукам. До войны электросеть республики была одной из самых развитых и мощных в регионе. Сейчас больше половины станций не действуют. Так что главная цель на данном этапе — подать электричество в дома миллионов людей.

"Подписаны меморандумы о взаимопонимании между Сирией и Россией о восстановлении сирийских электростанций. Например — теплоэлектростанции в Алеппо, нужно запустить второй, третий и четвертый генераторы. Также изучим возможность запуска двух парогенераторов для выработки 700 МВт", — рассказал министр электроэнергии Сирии Зухейр Харбутли в интервью Sputnik Arabic.

Стратегический план

В здании ОПЕК в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Будет по-нашему: Россия вернет две трети добычи нефти
Если брать во внимание только статистику, интерес России к сирийским нефтегазовым проектам не совсем понятен. По данным BP, опубликованным в прошлогоднем отчете, разведанные запасы нефти в стране составляют всего 2,5 миллиарда баррелей, а природного газа — 0,3 триллиона кубических метров. Для сравнения: в Иране соответствующие показатели — 158,4 миллиарда баррелей и 33,5 триллиона кубических метров.

Однако это лишь разведанные запасы, с которыми во всем мире наметились довольно серьезные проблемы. В частности, аналитики американской инвестиционной компании Sanford C. Bernstein & Co. в начале июля заявили о катастрофическом снижении инвестиций ведущих производителей нефти в разведку новых месторождений за последние 20 лет. В результате запасы в среднем сократились на 30%.

Подход российских компаний к нефтегазовому сектору Сирии — стратегический план, призванный не только восстановить разрушенную экономику арабской республики, но и получать с этого огромные доходы десятилетиями. Причем уже на данном этапе можно говорить о вполне конкретных перспективах: несколько лет назад в Средиземном море обнаружили, вероятно, крупнейшие в мире запасы природного газа. Территориальный доступ к ним, помимо прочих стран, есть и у Сирии.

Разумеется, столь масштабные работы требуют серьезных инвестиций, а у правительства арабской республики нет таких средств. Так что бремя финансирования, по-видимому, ляжет на плечи российских компаний. Однако это вовсе не значит, что после реализации проектов все, что им останется, — это намазать сирийское спасибо на хлеб.

"Мы будем восстанавливать, а сирийцы расплатятся с нами частью добываемой нефти с тех месторождений, которые войдут в строй", — заверил РИА Новости профессор Института стран Азии и Африки МГУ Владимир Исаев.

Те, кто нас "любят", смотрят нам вслед

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Трамп летит к Путину просить. США очень нужна российская нефть
Учитывая то, как сейчас складывается внешнеполитическая обстановка, прямо пропорционально успехам отечественных компаний в сирийском нефтегазовом секторе будут усиливаться попытки других стран вытеснить оттуда Россию. В первую очередь это касается международных нефтегазовых гигантов.

Безусловно, они попытаются интегрировать свой бизнес в Сирию после того, как закончится война. Вот только вряд ли правительство арабской республики примет их с распростертыми объятиями. Слишком свежи еще воспоминания о демарше Shell и Total, покинувших страну в декабре 2011-го на фоне обострившейся риторики западных лидеров в адрес легитимного правительства. Но даже дружественным странам вряд ли удастся "подвинуть" Россию. Скорее всего, они возьмутся за более привычные для себя проекты. Первый в этом списке — Китай с его огромным инвестиционным потенциалом.

"У Пекина нет опыта, потому что вся нефтеперерабатывающая промышленность была создана СССР. Китай займется строительством дорог, там подписаны контракты, а также восстановлением сельского хозяйства или, например, текстильных фабрик", — считает Владимир Исаев.

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