Разведка боем. Кто может вытеснить Россию из нефтегазового сектора Сирии

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Александр Лесных. Военно-политическая ситуация в Сирии стабилизировалась, и российские компании приступили к геологоразведочным работам на суше и шельфе арабской республики. Представители нефтегазового сектора выразили готовность участвовать в восстановлении энергетической инфраструктуры страны. Что сулит России это партнерство и кто способен помешать реализовать намеченные проекты — в материале РИА Новости.
Например, одна из российских компаний взяла на себя ведущую роль при разведке кипрского шельфа пару лет назад. Так что сомневаться в успехе не приходится.
"Мы заинтересованы в сотрудничестве с Сирией и выполнении ряда работ. Но пока мы находимся на начальной стадии переговоров", — пояснил РИА Новости официальный представитель "Росгеологии" Антон Сергеев.
Не только разведка
"Россия создавала инфраструктуру на северо-востоке Африки, в частности в Ливии. У нас очень большой опыт в строительстве трубопроводов и мы успешно применяли его в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Если никакие дополнительные военные катаклизмы не произойдут, то за два-три года мы можем восстановить их в Сирии", — считает генеральный директор Института энергетической стратегии Виталий Бушуев.
Стоит отметить, что если насчет трубопроводов и НПЗ пока никакой конкретной информации нет, то по ремонту ТЭЦ Россия и Сирия уже ударили по рукам. До войны электросеть республики была одной из самых развитых и мощных в регионе. Сейчас больше половины станций не действуют. Так что главная цель на данном этапе — подать электричество в дома миллионов людей.
"Подписаны меморандумы о взаимопонимании между Сирией и Россией о восстановлении сирийских электростанций. Например — теплоэлектростанции в Алеппо, нужно запустить второй, третий и четвертый генераторы. Также изучим возможность запуска двух парогенераторов для выработки 700 МВт", — рассказал министр электроэнергии Сирии Зухейр Харбутли в интервью Sputnik Arabic.
Стратегический план
Однако это лишь разведанные запасы, с которыми во всем мире наметились довольно серьезные проблемы. В частности, аналитики американской инвестиционной компании Sanford C. Bernstein & Co. в начале июля заявили о катастрофическом снижении инвестиций ведущих производителей нефти в разведку новых месторождений за последние 20 лет. В результате запасы в среднем сократились на 30%.
Подход российских компаний к нефтегазовому сектору Сирии — стратегический план, призванный не только восстановить разрушенную экономику арабской республики, но и получать с этого огромные доходы десятилетиями. Причем уже на данном этапе можно говорить о вполне конкретных перспективах: несколько лет назад в Средиземном море обнаружили, вероятно, крупнейшие в мире запасы природного газа. Территориальный доступ к ним, помимо прочих стран, есть и у Сирии.
Разумеется, столь масштабные работы требуют серьезных инвестиций, а у правительства арабской республики нет таких средств. Так что бремя финансирования, по-видимому, ляжет на плечи российских компаний. Однако это вовсе не значит, что после реализации проектов все, что им останется, — это намазать сирийское спасибо на хлеб.
"Мы будем восстанавливать, а сирийцы расплатятся с нами частью добываемой нефти с тех месторождений, которые войдут в строй", — заверил РИА Новости профессор Института стран Азии и Африки МГУ Владимир Исаев.
Те, кто нас "любят", смотрят нам вслед
Безусловно, они попытаются интегрировать свой бизнес в Сирию после того, как закончится война. Вот только вряд ли правительство арабской республики примет их с распростертыми объятиями. Слишком свежи еще воспоминания о демарше Shell и Total, покинувших страну в декабре 2011-го на фоне обострившейся риторики западных лидеров в адрес легитимного правительства. Но даже дружественным странам вряд ли удастся "подвинуть" Россию. Скорее всего, они возьмутся за более привычные для себя проекты. Первый в этом списке — Китай с его огромным инвестиционным потенциалом.
"У Пекина нет опыта, потому что вся нефтеперерабатывающая промышленность была создана СССР. Китай займется строительством дорог, там подписаны контракты, а также восстановлением сельского хозяйства или, например, текстильных фабрик", — считает Владимир Исаев.