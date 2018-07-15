Москву и китайский город Ханчжоу свяжет прямой авиарейс

ПЕКИН, 15 июл — РИА Новости. Прямое авиасообщение между Москвой и китайским городом Ханчжоу в провинции Чжэцзян на востоке страны будет запущено 31 июля 2018 года, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источник в аэропорту "Сяошань".

Рейсы будет осуществлять авиакомпания Capital Airlines каждый вторник, четверг и субботу. По данным источника, рейс из Ханчжоу будет отправляться утром, в тот же день после обеда будет осуществляться обратный перелет из Москвы.

Сейчас добраться до Ханчжоу можно только с пересадкой в других городах.

Различные города России, и в первую очередь Москва и Санкт-Петербург, стали крайне популярным направлением для китайских туристов в последние годы, в первом квартале этого года число китайских туристов возросло на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В связи с этим китайские авиакомпании все чаще стали открывать новые прямые рейсы между городами Китая и РФ.