Медведев отметил вклад металлургической промышленности в развитие России

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в поздравлении работникам металлургической отрасли с профессиональным праздником отметил, что металлургическая промышленность всегда вносила большой вклад в развитие России и помогала ей занять достойное место среди ведущих государств, текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте кабмина.

"Как бы тяжело ни закалялась сталь, для многих людей металлургия – дело всей жизни, подлинное призвание. Оно требует высокой выдержки и самоотдачи, жёсткой дисциплины и воли. Металлургическая промышленность всегда вносила большой вклад в развитие России. Помогала ей занять достойное место среди ведущих государств", — отметил Медведев в послании.

Глава правительства подчеркнул, что развитие отечественной экономики немыслимо без эффективной работы всех звеньев металлургического комплекса, поскольку от этого зависит и укрепление индустриальной мощи страны.

Также Медведев поблагодарил работников отрасли за любовь к своему делу, ответственное отношение и энтузиазм и пожелал новых достижений в работе.