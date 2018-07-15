Лаборатория робототехники Сбербанка увеличит штат сотрудников

ВЛАДИВОСТОК, 15 июл – РИА Новости. Лаборатория робототехники Сбербанка планирует увеличить штат сотрудников к концу 2018 года до 20 человек, рассказал РИА Новости руководитель подразделения Альберт Ефимов.

"Да (планируем увеличить штат – ред.). Моя задача — собрать самую талантливую команду в России. Мы выросли с нуля в сентябре прошлого года до 15 человек на сегодняшний день. Сейчас у меня план увеличить штат до 20 человек к концу года", — сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Для талантливых людей у нас всегда будут рабочие места", — добавил Ефимов.