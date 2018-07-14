Габон предложил "Зарубежнефти" освоение ряда месторождений в стране

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Габон предложил "Зарубежнефти" дополнительно подобрать несколько месторождений, чтобы повысить эффективность по освоению на территории страны.

Как говорится в материалах ко встрече президентов РФ и Габона, на прошлогоднем Петербургском международном экономическом форме "Зарубежнефть" и Габонская нефтяная компания подписали меморандум о взаимопонимании, российской компании было предложено начать освоение нефтяного месторождения Мбумба.

Как говорится в материалах, в ходе визита в Габон заместителя генерального директора российской компании "партнерам было предложено подобрать еще несколько месторождений, совместная разработка которых повысила бы общую эффективность развития бизнеса "Зарубежнефти" в Габоне".

"Зарубежнефть" — холдинг, объединяющий более 20 совместных и дочерних предприятий в различных сегментах нефтегазового бизнеса, единственным акционером компании является государство в лице Росимущества.