Габон предложил "Зарубежнефти" освоение ряда месторождений в стране

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Габон предложил "Зарубежнефти" дополнительно подобрать несколько месторождений, чтобы повысить эффективность по освоению на территории страны.
Как говорится в материалах, в ходе визита в Габон заместителя генерального директора российской компании "партнерам было предложено подобрать еще несколько месторождений, совместная разработка которых повысила бы общую эффективность развития бизнеса "Зарубежнефти" в Габоне".
"Зарубежнефть" — холдинг, объединяющий более 20 совместных и дочерних предприятий в различных сегментах нефтегазового бизнеса, единственным акционером компании является государство в лице Росимущества.