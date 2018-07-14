Opel заподозрили в подмене показателей вредных выбросов

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Федеральное автомобильное ведомство Германии (KBA) начало проверку в отношении компании Opel по подозрению в манипуляциях с показателями выбросов вредных веществ, сообщает журнал Bild со ссылкой на источники.

По данным журнала, в прошлые месяцы KBA нашли подлинные доказательства того, что на определенных моделях во время движения автомобиля по необъяснимым с технической точки зрения причинам отключается система отчистки выбросов вредных веществ.

Как сообщает Bild, эта проблема затрагивает 60 тысяч дизельных автомобилей моделей Cascada, Insigna и Zafira по всему миру. Выхлоп вредных веществ таких авто мог превышать предельно разрешенные показатели в десять раз. По некоторой информации, это не распространяется на автомобили из текущего производства.

KBA сообщило Opel о подозрениях и потребовало предоставить объяснения в течение двух недель.

Как отмечает журнал, до сих пор компаВерания Opel всегда опровергала обвинения в манипуляциях с выбросами.

Ранее сообщалось, что в Германии проводятся расследования в связи с "дизельным скандалом". Было выявлено, что дизельные автомобили нескольких немецких концернов оснащены программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.

Автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.