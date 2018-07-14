Нижегородская делегация провела на "Иннопроме" около 350 переговоров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июл — РИА Новости. Делегация Нижегородской области на международной промышленной выставке "Иннопром-2018" в Екатеринбурге с 9 по 12 июля провела более 350 переговоров, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

"В форуме "Иннопром-2018" приняли участие более 40 региональных компаний, на выставке состоялось более 350 переговоров. Наша делегация была одной из наиболее представительных. Результаты форума подтвердили серьезный потенциал таких площадок для развития партнерских и кооперационных связей. Встречи проводились как с российскими, так и иностранными участниками форума", — приводит пресс-служба слова врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Он добавил, что ряд компаний в рамках форума договорились с Siemens о налаживании кооперационных связей и планируют визит в Германию. Всего Нижегородская область представила на "Иннопроме" около 20 инновационных импортозамещающих разработок — это нейромобиль, компактные супер-ЭВМ, не имеющие аналогов в России и входящие в десятку самых быстродействующих в мире, и многое другое.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и компания Cisco (мировой лидер в области сетевых технологий) подписали на "Иннопроме" соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации региона.

В 2018 году главной темой выставки "Иннопром" стала "Цифровое производство". На площади 50 тысяч квадратных метров выставочных площадей были выстроены стенды более 600 компаний из 20 стран мира, подписано свыше 100 договоров и соглашений.