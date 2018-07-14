Мелочь, а приятно. Сколько можно выручить за редкие монеты России

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Александр Лесных. Если у вас дома завалялся мешок с мелочью, не поленитесь внимательно рассмотреть каждую монету — вдруг обнаружите раритет, за который нумизматы готовы выложить кругленькую сумму. О самых редких и дорогих российских монетах — в материале РИА Новости.

Московский монетный двор — один, два и пять рублей 2003 года

В России два монетных двора — Московский (ММД) и Санкт-Петербургский (СПМД). Их отметки находятся под лапой двуглавого орла справа на аверсе монеты (аверс — орел, лицевая сторона, реверс — решка, обратная сторона).

Если у вас в руках окажется монета номиналом один, два или пять рублей выпуска 2003 года, обратите внимание на эту отметку. Увидите "ММД" — значит, крупно повезло.

Дело в том, что в 2003-м ММД чеканил только десяти- и пятидесятикопеечные монеты, а партию рублевых, двухрублевых и пятирублевых монет выпустили в столице в качестве подарка делегациям, прибывающим в Санкт-Петербург на 300-летие города. Вот только подарочные наборы подготовить не успели, и уже готовые монеты остались на складе. А спустя три года попали в оборот и теперь свободно ходят по рукам. За каждую нумизматы готовы выложить по 30 тысяч рублей.

Санкт-Петербургский монетный двор — один, два, пять и десять рублей 2016 года

Эти монеты СПМД — еще один яркий пример чеканных денег, чья реальная стоимость существенно отличается от номинальной только благодаря штампу изготовителя.

Их ценность в том, что СПМД в последние годы чеканит только юбилейные монеты, а все остальные делают в Москве. Каким образом они возникают в Санкт-Петербурге — непонятно. Возможно, это просто тестовые партии, отправляемые в свободный оборот (не выбрасывать же).

Как бы то ни было, каждая такая монета может стоить до 300 тысяч рублей. К примеру, набор из всех четырех монет в декабре 2016 года ушел с молотка некому "Doberman77" почти за 1,3 миллиона рублей.

Десять рублей 2013 года с дореволюционным шрифтом

Иногда ценность монеты определяется совершенно незначительной, но уникальной деталью. Например, десятирублевые монеты, отчеканенные в 2013 году.

Продать такую нумизматам тоже можно примерно за 300 тысяч рублей. Ее особенность — шрифт года выпуска. Отличить драгоценную находку можно по цифре 3. У всех в самом низу жирная точка, а на заветном червонце она заканчивается прямым хвостиком на манер дореволюционного шрифта.

Десять рублей 2011 года — СПМД

В Санкт-Петербурге этих монет отчеканили всего 13 штук, поскольку в 2011-м десятирублевки должны были выпускать только на ММД. Большая ценность для нумизмата. Примерная стоимость каждой — 100 тысяч рублей.

Как и в случае с монетами 2003 года, выпущенными на ММД, единственное, что отличает обычную мелочь от дорогого раритета, — печать изготовителя под лапой двуглавого орла на аверсе.

10 рублей 2011 года выпуска СПМД 10 рублей 2011 года выпуска СПМД

Кроме того, стоит повнимательнее присматриваться к червонцам 2012-2013 годов. В те годы их стали чеканить с применением нового штемпеля, так что старые образцы тоже очень интересуют коллекционеров. Хоть они и дешевле (примерно по 30 тысяч рублей), найти их проще. Главная особенность монет, отпечатанных по старому образцу, — широкие первый и последний штрихи внутри нуля на реверсе. У новых монет они почти неразличимы.

Пять рублей 1999 года

Иногда необязательно рассматривать монету под лупой, пытаясь разглядеть различия в начертании цифр или принадлежность к тому или иному монетному двору. Достаточно просто обратить внимание на год выпуска.

Ценность пятирублевой монеты, отчеканенной в 1999 году, в том, что в 1997 и 1998 годах было отпечатано столько пятаков, что необходимости пускать их в тираж не возникло в течение следующих десяти лет. Значит, пятерки в этот период штамповались в единичных экземплярах. За такую редкость также можно выручить до 300 тысяч рублей.

Брак

Коллекционеры ценят не только редкие монеты определенных годов, но и заводской брак. К примеру, на одном из аукционов предлагается юбилейная десятирублевая монета, при чеканке которой элементы, выполненные из разных металлов, разъединились. Ее владелец готов расстаться с раритетом за 20 тысяч рублей.

Там же можно найти рублевые монеты со сколом штемпеля. Их отдают гораздо дешевле — по 500 рублей каждая. А десятикопеечную монету 2008 года с похожим сколом предлагают в два раза дороже. Так что кому брак, а кому — заработок.