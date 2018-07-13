Сбербанк и "Тинькофф банк" запускают совместный сервис по онлайн-переводам

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Сбербанк запускает совместный с "Тинькофф банком" сервис переводов по номеру мобильного телефона и в ближайшее время объявит о присоединении к проекту других российских банков, сообщил журналистам директор дивизиона "Платежи и переводы" Сбербанка Игорь Мамонтов.

"С сегодняшнего дня мы вместе с "Тинькофф банком" запускаем возможность перевода по номеру телефона между клиентами наших банков", — сказал представитель Сбербанка, уточнив, что сервис будет платным — комиссия за перевод из банка в банк составит 1%.

По его словам, сервис позволяет владельцам карт банков через мобильные приложения совершить мгновенный перевод с карты на карту, зная только номер телефона. С сегодняшнего дня сервис начнет появляться в мобильных приложениях банков на системах Android и iOS у клиентов в Москве, до конца июля функционал станет доступен клиентам по всей России.

"Моментальные переводы Сбербанка за последние пару лет стали настоящим трендом – это проще, быстрее и безопаснее, чем передавать друг другу наличные. Развивая наши сервисы, мы стараемся сделать максимум, чтобы упростить жизнь людей. Сегодня начинается новый этап развития переводов – новый сервис позволит клиентам двух банков переводить друг другу деньги так же просто — по номеру телефона, как они это делают внутри Сбербанка", – добавил Мамонтов.

Он сообщил, что в дальнейшем Сбербанк планирует договориться о подобном сотрудничестве с другими российскими банками. "В ближайшее время вы услышите о других партнерах, которые к этой же системе присоединились", — сказал Мамонтов.

Российские банки активно развивают инструменты для онлайн-переводов. В частности, ассоциация "Финтех", в которую входят ЦБ РФ и крупнейшие российские банки, в настоящее время разрабатывает систему быстрых платежей, которая должна предоставить россиянам возможность быстрых платежей по упрощенной форме, в том числе по номеру телефона или адресу электронной почты. По данным ассоциации, промышленное решение, в том числе по включению сервиса по платежам через мессенджеры, будет готово не ранее 2019 года.