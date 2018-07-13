МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что высказывания президента США Дональда Трампа и министра энергетики Рика Перри по поводу трубопровода "Северный поток — 2" — пример чистой идеологии и нечестной конкуренции.

В Брюсселе, где проходил саммит НАТО, Трамп заявил, что Германия полностью контролируется Россией через поставки газа. Он считает совершенно неприемлемым, что ФРГ платит миллиарды за российский газ и планирует построить для него новый трубопровод ("Северный поток — 2"), тогда как Соединенные Штаты должны ее защищать как союзника по НАТО, тратя на оборону непропорционально больше Берлина.

Лавров в интервью ведущему RT Ларри Кингу напомнил о высказывании Трампа, что президент России Владимир Путин для него не друг и не враг, а соперник, который, возможно, однажды станет другом. "Говоря о соперничестве: я всегда верил в свободную конкуренцию, ибо свободный рынок заключается в честной конкуренции", — заявил Лавров.

Он также обратил внимание на заявление министра энергетики США Рика Перри по поводу "Северного потока — 2". "Он сказал, что проект должен быть приостановлен, а на те европейские страны, компании которых будут участвовать в нем, США наложат санкции, так как суть США в конкуренции, для конкуренции необходимы новые терминалы СПГ для американского газа. Я бы сказал, некоторая конкуренция. И конечно, российский авторитарный газ, как предполагается, хуже американского демократического газа? Я извиняюсь, но это не экономика, это не конкуренция, это уже чистая идеология и нечестная конкуренция", — подытожил Лавров.

"Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против этого плана. Президент Владимир Путин в этой связи говорил, что Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, со своей стороны, неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.