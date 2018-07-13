В Минсельхозе рассказали о возможных потерях урожая зерна из-за погоды

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Потери урожая зерна в России из-за погодных условий могут составить порядка 30 миллионов тонн, валовой сбор прогнозируется в пределах 100 миллионов тонн, сообщили РИА Новости в Минсельхозе РФ.

"В 2018 году в ряде субъектов Российской Федерации наблюдаются неблагоприятные погодные условия. В частности, в результате гибели посевов от засухи чрезвычайная ситуация объявлена на территории Чеченской Республики, Республики Крым, Волгоградской области, Республики Алтай, Республики Калмыкия. Также режим ЧС планируется ввести в Астраханской и Ростовской областях", — сообщили в ведомстве.

Кроме того, как добавили в министерстве, ещё в восьми субъектах РФ режим чрезвычайной ситуации объявлен в результате переувлажнения почвы, в том числе в Алтайском крае, Архангельской области, Республике Саха (Якутия), Томской области, Новосибирской области, Омской области, Кемеровской области и Забайкальском крае.

"Общий объем потерь урожая может составить порядка 30 миллионов тонн, а валовой сбор зерна прогнозируется в пределах 100 миллионов тонн, в том числе пшеницы — 64,4 миллиона тонн. По результатам проведения мониторинга уборочных работ в 2018 году прогноз будет корректироваться", — отметили в Минсельхозе.

В прошлом году РФ получила рекордный урожай за всю свою историю — 135,4 миллиона тонн, включая 85,9 миллиона тонн пшеницы. Урожай зерна в 2016 году составил 120,7 миллиона тонн.