Соглашение ОПЕК+ практически выполнило свою задачу, заявил Новак

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Соглашение ОПЕК+ к настоящему моменту практически выполнило свою задачу, заявил министр энергетики России Александр Новак.

"На мой взгляд, это соглашение практически выполнило свою задачу нивелирования кризисного момента, когда цены резко снизились, и даже снижались в декабре 2016 года до 27 долларов… Было принято абсолютно правильное решение обеспечить сокращение добычи в целом на 1,8 миллиона баррелей, что убрало излишки остатков нефти на мировых рынках и существенно дало нам возможность вернуть ситуацию в нормальное русло как и с точки зрения цен, так и с точки зрения инвестиций в отрасль", — сказал Новак, выступая в Совете Федерации.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Как уточнили министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.