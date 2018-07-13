Свердловская область на "Иннопроме" подписала более 15 крупных договоров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Более 15 крупных соглашений подписала Свердловская область на IX международной промышленной выставке "Иннопром", сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Выставка "Иннопром" и российско-китайское ЭКСПО проходили в Екатеринбурге с 9 по 12 июля.

"Итоги этих масштабных форумов, безусловно, еще предстоит подвести. Но уже предварительные данные за четыре дня говорят сами за себя. Только презентационные площадки Свердловской области, работающие в эти дни в "Екатеринбург ЭКСПО", посетили порядка 2,5 тысячи человек. Здесь прошло свыше 50 деловых мероприятий, подписано больше полутора десятков крупных соглашений – по развитию цифровой экономики, ядерной медицины, энергетики, импортозамещения, межрегионального сотрудничества", — приводятся в сообщении департамента информполитики губернатора Свердловской области слова главы региона.

По словам Куйвашева, "Иннопром" продолжает набирать обороты, являясь площадкой мирового уровня для презентации компаний и предприятий, расширения бизнес-контактов. "Для нас – это один из ключевых инструментов социально-экономического развития, прекрасная возможность зарекомендовать себя в качестве одного из крупнейших российских деловых центров. Уникальной площадкой для международного диалога – это уже очевидно – стало российско-китайское ЭКСПО", — отметил глава региона.

Он добавил, что 19 проектов в сфере "умных технологий", представленных в рамках экспозиции региона, ежедневно посещали сотни потенциальных деловых партнеров из регионов страны и зарубежья.

"У нас прошли совместные мероприятия с партнерами из Алжира, Белоруссии, Венгрии, Германии, Зимбабве, Ирана, Катара, Казахстана, Китая, Кореи, США, Узбекистана, Швейцарии, Эритреи, ЮАР, российскими торгпредами России в Канаде, Турции и других государствах. Уверен, нынешние "Иннопром" и российско-китайское ЭКСПО снова станут важной вехой развития деловой активности региона, налаживания международных связей, привлечения проектов и технологий, способных реально повысить качество жизни на Урале", — подчеркнул губернатор.

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