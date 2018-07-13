Свердловская область на "Иннопроме" подписала более 15 крупных договоров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Более 15 крупных соглашений подписала Свердловская область на IX международной промышленной выставке "Иннопром", сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
"Итоги этих масштабных форумов, безусловно, еще предстоит подвести. Но уже предварительные данные за четыре дня говорят сами за себя. Только презентационные площадки Свердловской области, работающие в эти дни в "Екатеринбург ЭКСПО", посетили порядка 2,5 тысячи человек. Здесь прошло свыше 50 деловых мероприятий, подписано больше полутора десятков крупных соглашений – по развитию цифровой экономики, ядерной медицины, энергетики, импортозамещения, межрегионального сотрудничества", — приводятся в сообщении департамента информполитики губернатора Свердловской области слова главы региона.
По словам Куйвашева, "Иннопром" продолжает набирать обороты, являясь площадкой мирового уровня для презентации компаний и предприятий, расширения бизнес-контактов. "Для нас – это один из ключевых инструментов социально-экономического развития, прекрасная возможность зарекомендовать себя в качестве одного из крупнейших российских деловых центров. Уникальной площадкой для международного диалога – это уже очевидно – стало российско-китайское ЭКСПО", — отметил глава региона.
Он добавил, что 19 проектов в сфере "умных технологий", представленных в рамках экспозиции региона, ежедневно посещали сотни потенциальных деловых партнеров из регионов страны и зарубежья.
"У нас прошли совместные мероприятия с партнерами из Алжира, Белоруссии, Венгрии, Германии, Зимбабве, Ирана, Катара, Казахстана, Китая, Кореи, США, Узбекистана, Швейцарии, Эритреи, ЮАР, российскими торгпредами России в Канаде, Турции и других государствах. Уверен, нынешние "Иннопром" и российско-китайское ЭКСПО снова станут важной вехой развития деловой активности региона, налаживания международных связей, привлечения проектов и технологий, способных реально повысить качество жизни на Урале", — подчеркнул губернатор.