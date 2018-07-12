Росфинмониторинг сообщил о пресечении вывода за рубеж 50 миллиардов рублей

Президент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи. Архивное фото

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал, что ведомство в сотрудничестве с Верховным судом предотвратило вывод из России 50 миллиардов рублей.

"Мы сумели приостановить (вывод — ред.) где-то порядка 50 миллиардов рублей благодаря совместному взаимодействию с командой Лебедева (председатель ВС — ред.), то есть приходили и через суд подтверждали, что деньги липовые", — сказал глава Росфинмониторинга.

Чиханчин также выразил обеспокоенность в связи с активным применением судебных органов власти в попытке вывода средств за границу.