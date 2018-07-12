Эксперты назвали плюсы продления продэмбарго

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российские производители за период продовольственного эмбарго смогли перестроить свой бизнес и чувствуют себя сейчас очень комфортно, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Продление продэмбарго, добавляют они, подтверждает курс руководства страны на дальнейшее импортозамещение.

Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ о продлении до конца 2019 года продовольственного эмбарго в отношении стран, принявших антироссийские санкции. Россия ввела продэмбарго в августе 2014 года.

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров РФ ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков считает, что продление продэмбарго не повлечет за собой изменений.

"Мы живем в условиях эмбарго, и его продление только подтверждает тот курс, которым мы идем. Бизнес уже давно перестроился и живет в этих реалиях", — пояснил он.

Президент Плодоовощного союза РФ Сергей Королев также отметил, что продление контрсанкций свидетельствует о намерениях правительства сохранить курс по обеспечению импортозамещения и поддержке аграриев.

"При принятии инвестиционных решений наши предприниматели, наши компании, конечно, будут ориентироваться, в том числе, и на это решение президента", — считает собеседник агентства.

От импорта к экспорту

В свою очередь, глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин указал, что импорт мяса в Россию уменьшился уже до минимальных объемов. "Я думаю, в этом году птицы мы будем даже больше экспортировать, чем импортировать. По свинине тоже объемы импорта существенно снижаются, идет очень быстрый рост производства", — сказал эксперт.

"В 2018 году, если все сложится хорошо, экспорт российского мяса и мясопродуктов может превысить 350 тысяч тонн. Поэтому мы не только сокращаем импорт, мы активно выходим на рынок – это наша основная задача", — рассказал Юшин.

По его словам, российское животноводство сейчас – достаточно сильная и зрелая отрасль, которая не боится конкуренции.

"Мясо из стран, которые не подпадают под список специальных экономических мер, сегодня очень часто неконкурентоспособно с нашей продукцией. Даже без всяких ограничений эти страны не могут поставить весь разрешенный объем", — добавил он.