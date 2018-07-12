Глава Минфина США не увидел негативного влияния пошлин на экономику

ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Вашингтон пока не заметил негативного влияния на экономику от политики введения пошлин, заявил в четверг на слушаниях в конгрессе министр финансов США Стивен Мнучин.

"Мы пристально следим за экономической ситуацией и пока не видели какого-либо негативного влияния", — сказал Мнучин на ежегодных слушаниях о состоянии мировой монетарной и финансовой системы, отвечая на вопросы законодателей.

Глава минфина также опроверг опасения о том, что нынешняя политика США в сфере торговли может привести к экономическому кризису. "Я не думаю, что это в каком-либо виде создает опасения рецессии", — сказал Мнучин.

"Мы очень внимательно следим за тем влиянием, которое могут оказать пошлины, и будем следить за этим, экономический рост находится в центре нашего внимания", — сказал глава финансового ведомства США.

Администрация Трампа ведет агрессивную торговую политику сразу на нескольких фронтах. Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля этого года. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

На этой неделе власти США заявили, что готовятся ввести дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов. Министерство коммерции Китая, комментируя действия США, назвало их неприемлемыми.

США также ввели повышенные пошлины на импорт из третьих стран, в том числе из государств ЕС, стальной и алюминиевой продукции. Реакция Еврокомиссии не заставила себя ждать: был открыт спор в ВТО с США по этим тарифам, введены дополнительные пошлины в 25% на импорт в ЕС целого ряда товаров из Соединенных Штатов.

Тогда президент США Дональд Трамп в июне пригрозил в Twitter, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза.