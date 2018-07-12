Начатая США торговая война направлена против всего мира, уверены в Китае

ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости. Начатая США самая крупная в истории экономических отношений торговая война направлена не только против Китая, она имеет глобальный охват, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

"Инициированная США торговая война направлена не только против Китая, но и против всего мира, из-за нее мировая экономика может оказаться в опасной ситуации", — говорится в заявлении.

Отмечается что "под предлогом "превосходства США" и своих личных интересов, Вашингтон отвернулся от других и нажил себе врагов, под прикрытием интересов национальной безопасности США не только инициировали расследование по статье 301 (закона о торговле от 1974 года – ред.), но также и расследование по статье 232 в отношении других мировых экономик, создавая торговые трения в таких важных сферах, как производство алюминия и стали, а также автомобилестроение".

"Начатая США крупнейшая в истории экономических отношений торговая война — это не только торговая война Китая и США, она глобальна", — подчеркнули в минкоммерции.

Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля этого года. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

На этой неделе власти США готовятся ввести дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов. Министерство коммерции Китая, комментируя действия США, назвало их неприемлемыми.