Начатая США торговая война направлена против всего мира, уверены в Китае

ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости. Начатая США самая крупная в истории экономических отношений торговая война направлена не только против Китая, она имеет глобальный охват, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
Отмечается что "под предлогом "превосходства США" и своих личных интересов, Вашингтон отвернулся от других и нажил себе врагов, под прикрытием интересов национальной безопасности США не только инициировали расследование по статье 301 (закона о торговле от 1974 года – ред.), но также и расследование по статье 232 в отношении других мировых экономик, создавая торговые трения в таких важных сферах, как производство алюминия и стали, а также автомобилестроение".
"Начатая США крупнейшая в истории экономических отношений торговая война — это не только торговая война Китая и США, она глобальна", — подчеркнули в минкоммерции.
На этой неделе власти США готовятся ввести дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов. Министерство коммерции Китая, комментируя действия США, назвало их неприемлемыми.