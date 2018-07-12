Правительство назначило головные банки для Роскосмоса и Ростеха

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Фондсервисбанк определен головным банком для госкорпорации "Роскосмос", а Новикомбанк — для Ростеха, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

"Акционерный коммерческий банк "Новикомбанк" акционерное общество (определить — ред.) в качестве кредитной организации, имеющей право на открытие банковских и иных счетов государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", — говорится в документе.

Акционерное общество "Фондсервисбанк" определено в качестве кредитной организации, имеющей право на открытие банковских счетов госкорпорации "Роскосмос".

Распоряжением правительства допускается временно свободные средства госкорпораций размещать в этих банках.