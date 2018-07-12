"Газпром нефть" вложит в промбезопасность МНПЗ и ОНПЗ более 80 млрд рублей

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Инвестиции "Газпром нефти" в обеспечение промышленной безопасности на Омском и Московском НПЗ в 2010-2020 годах составят более 80 миллиардов рублей, сообщил заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту ПАО "Газпром нефть" Анатолий Чернер.

"В рамках масштабной модернизации нефтеперерабатывающих активов компания "Газпром нефть" повышает их производственную эффективность и внедряет самые современные технологии промышленной безопасности. В период 2010-2020 годов инвестиции в обеспечение промышленной безопасности на Омском и Московском НПЗ компании составят более 80 миллиардов рублей. Важная часть этих инвестиций — это активное развитие систем автоматизации и цифровизации производственных процессов", — привели в пресс-службе "Газпром нефти" сообщение Чернера на заседании.

На площадке Омского НПЗ "Газпром нефти" 11-12 июля прошло выездное заседании научно-технического совета Ростехнадзора, которое провела замруководителя службы Светлана Радионова.

"Сегодня мы увидели, что на Омском НПЗ идет масштабная модернизация, строится много новых, технически сложных объектов. Программа обновления включается в себя внедрение самых современных систем промышленной и экологической безопасности. Здесь понимают, что безопасность — не просто лозунг, это элемент экономической эффективность, то есть, безопасность — это выгодно", — отметила Радионова, слова которой приводятся на сайте Ростехнадзора.

Как сообщил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский, промышленная и экологическая безопасность являются приоритетом для предприятия. "Мы первыми в промышленном секторе ставим цифровые системы мониторинга воздуха и способствуем развитию таких систем на уровне региона. Наши сотрудники имеют право в любой момент остановить производство, если решат, что есть угроза промышленной безопасности или экологии. Наша цель свести травматизм, нештатные ситуации на производстве, к нулю и мы очень близки к достижению этой цели", — привели в пресс-службе компании слова Белявского.

Генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер отметил, что все новые и действующие технологические объекты МНПЗ в рамках масштабной модернизации также оснащаются самыми современными средствами промышленной и экологической безопасности. "Персонал, который мы набираем, теперь должен не только обладать специальными знаниями по работе с цифровыми системами управления производством и эффективностью, но и разделять наши ценности, культуру безопасного и бережного производства. Это один из ключевых критериев набора, фундамент для дальнейшего комплексного обучения наших специалистов. Важно, что обучение для работы на "Евро+" задаст новые стандарты профессиональной подготовки для всей отрасли", — сказал он.