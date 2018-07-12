МУРМАНСК, 12 июл – РИА Новости. Власти Мурманской области предложили Минэкономразвития РФ проработать вопрос предоставления предпринимателям, работающим в районах Крайнего Севера, преимуществ при проведении местных закупок для государственных и муниципальных нужд, сообщили журналистам в министерстве развития промышленности и предпринимательства региона.

Эта инициатива была высказана на совещании, посвященном разработке нацпроекта "Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", прошедшем в Москве под председательством главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина.

Замгубернатора Григорий Стратий отметил, что предприниматели, работающие в Арктической зоне, "находятся в неравных конкурентных условиях из-за повышенных издержек, связанных с деятельностью в районах Крайнего Севера, что приводит к устойчивому оттоку активного населения, массовой перерегистрации бизнеса в другие, более южные регионы страны", говорится в сообщении.

Кроме того, он предложил включить в нацпроект задачу по улучшению условий ведения бизнеса для МСП Арктической зоны. Еще одна из инициатив – внесение поправок в закон "О контрактной системе …", предусматривающих дополнение закона главой об особенностях госзакупок регионами, входящими в состав Крайнего Севера (местностей, приравненных к нему).

Замглавы региона пояснил, что в настоящее время заказчики должны закупать у МСП не менее 15% товаров и услуг от годового объема закупок. Предлагается введение новой обязательной квоты закупок у МСП – налоговых резидентов региона.

"Сейчас есть такие закупки, которые осуществляются только у субъектов малого и среднего предпринимательства, мы хотим расширить это понятие до проведения закупок только у местных субъектов малого и среднего предпринимательства. То есть каждый государственный заказчик должен минимум 15% от совокупного годового объема закупок осуществлять у местных предпринимателей", — добавил вице-губернатор.

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