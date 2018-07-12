Официальный курс евро на пятницу снизился до 72,68 рубля

Денежные купюры и монеты России и Европейского Союза. Архивное фото

Денежные купюры и монеты России и Европейского Союза. Архивное фото

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 16,55 копейки — до 72,6817 рубля, курс доллара увеличился на 10,82 копейки — до 62,2062 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 1,49 копейки, составив 66,9202 рубля.

Подробнее о том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости >>