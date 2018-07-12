Резких скачков цен на топливо в 2019 году не будет, заявили в Минэнерго

КАРАБАШ (Татарстан), 12 июл — РИА Новости. Минэнерго рассчитывает, что резких скачков цен на топливо в 2019 году в РФ не будет, для чего разрабатывается специальный демпфирующий отрицательный акциз, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин.

"Что касается 2019 года, то в рамках налогового манёвра прорабатывается демпфирующий отрицательный акциз, который должен будет компенсировать часть разницы между мировой ценой и ценой внутреннего рынка для того, чтобы избежать каких-то резких колебаний. Сейчас этот обратный акциз, демпфирующий элемент находится ещё в стадии проработки, донастройки", — сказал Сорокин журналистам.

"Мы рассчитываем, что в финальной версии его будет достаточно, чтобы избежать резких скачков цены", — подчеркнул замминистра.

В конце июня гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов заявил, что розничные цены на топливо в России в 2019 году вырастут из-за роста акцизов и НДС.

Цены на нефтепродукты в апреле-мае резко возросли: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.